Il manque toujours des places dans l’enseignement secondaire

La croissance démographique ralentie en Région bruxelloise mais reste importante. Il faut donc toujours construire de nouvelles places pour les jeunes, principalement dans le secondaire.

Aujourd’hui, on compte 96.578 élèves dans le secondaire. En 2025, ils seront 116 078. “Cela ne veut pas dire qu’on doit créer 19.500 places, explique Julie Lumen, facilitateur école pour perspective.brussels. Mais il reste un certain nombre de places à créer particulièrement dans le professionnel.”

Dans ces secteurs, il manquerait 3.000 places et en plus, les projets sont mal situés. La croissance démographique se situe principalement dans le nord est de Bruxelles. Les établissements devraient donc être construits à Molenbeek, Jette et Berchem.

► Reportage d’Adeline Bauwin et Quentin Rosseels