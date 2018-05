Manifestation pour les pensions : la Stib et la police prévoient des perturbations mercredi

Ce mercredi, une manifestation nationale organisée par les syndicats se déroulera entre les trois gares de Bruxelles et perturbera la circulation ainsi que les transports en commun bruxellois.

La police de Bruxelles Capitale-Ixelles a ainsi déjà annoncé le parcours de cette manifestation pour les pensions et contre la politique du gouvernement fédéral à ce sujet : les manifestants partiront vers 11h00 de la gare du Nord avant de rejoindre Rogier et le Botanique, le boulevard Pacheco, la gare centrale, la rue des Bogards, Anneessens, le boulevard Lemonnier et enfin la gare du Midi.

La Stib, pour sa part, annonce que les transports risquent d’être perturbés ce mercredi suite à cette manifestation. “Il est très difficile pour la Stib d’estimer aujourd’hui avec précision le nombre de ses collaborateurs qui participeront à la manifestation et l’ampleur des perturbations que cela occasionnera sur le réseau. La Société bruxelloise de transport public mettra tout en œuvre pour assurer, dans la mesure de ses possibilités, une desserte des lignes principales”, annonce ainsi la société bruxelloise par voie de communiqué. Elle encourage les voyageurs à “utiliser d’autres alternatives” que ses transports publics.

Afin d’informer au mieux ses voyageurs, la STIB ouvrira son Contact Center (070/23.20.00) dès 06h mercredi matin. Le site internet www.stib.brussels, le site internet mobile et l’application STIB informeront également les voyageurs en temps réel, tout comme la page Facebook (facebook.com/lastib) et le compte Twitter (@stibmivb).

Gr.I. – Photo : illustration Belga