Manifestation pour les pensions: les services de Bruxelles-Propreté perturbés

En raison de la manifestation nationale de ce mercredi 16 mai, les collectes en sacs sont fortement perturbées.

Les communes concernées sont celles d’Auderghem, Bruxelles quartier Belliard, Etterbeek, Ixelles (majoritairement), Schaerbeek, Saint-Josse, et Watermael-Boitsfort.

Des rattrapages seront organisés dès cet après-midi uniquement pour les sacs jaunes et bleus, au fur et à mesure et en fonction des capacités opérationnelles.

Bruxelles-Prepreté demande aux habitants dont les sacs blancs n’auraient pas été collectés de les rentrer et de les représenter à la collecte suivante, le samedi 19 mais.

Recyparks

Les Recypark Nord et Sud sont fermés, celui d’Auderghem reste ouvert, comme celui de Woluwe-Saint-Pierre qui le sera jusqu’à 15h45 au lieu de 18h45 habituellement.

Collecte d’encombrants à domicile

Les collences d’encombrants sont bien assurées.