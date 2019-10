Manifestation d’Extinction Rebellion: Ecolo sollicite le Comité P sur le comportement de la police

La députée Céline Thibaut (Ecolo-Groen) a écrit au président de la Chambre, Patrick Dewael, pour lui demander que le Comité P ouvre une enquête sur le comportement de la police le 12 octobre, lors de la dispersion de la manifestation du mouvement Extinction Rebellion, rapporte jeudi l’Avenir.

“Il n’y avait ni casseur ni personne masquée, juste des citoyennes et des citoyens, et des familles rassemblés pour revendiquer un avenir désirable sur une planète habitable. Nous ne remettons bien sûr pas en question le rôle des policiers, chargés de veiller au bon déroulement des mobilisations, et notamment de garantir la Zone neutre, mais nous nous interrogeons sur la nécessité de l’usage disproportionné de la force ce jour-là, d’où notre demande que le comité P se saisisse de ce dossier“, commente Mme Thibaut dans un communiqué.

La députée sera désignée ce jeudi pour siéger dans la commission de suivi du Comité P, organe chargé du contrôle des services de police. “Cette enquête du Comité P doit pouvoir déboucher, au-delà de l’identification des responsabilités, sur des recommandations pour une approche mieux proportionnée, et donc plus efficace, des services d’ordre lors des nombreuses manifestations qui se déroulent régulièrement à Bruxelles, et une meilleure adaptation au caractère non violent de certaines d’entre elles“, conclut-elle.

La Ville de Bruxelles a par ailleurs entamé quatre procédures d’enquête disciplinaire visant des policiers après l’intervention des forces de l’ordre dans le cadre de cette action de désobéissance civile.

Lire aussi: L’édito – les violences policières contre Extinction Rebellion

Belga / Image: Belga