Manifestation de sans-papiers prévue le 10 juin prochain à Bruxelles

La Coordination des Sans Papiers de Belgique organisera manifestation le 10 juin 2018 à 14h00 à la Gare du Nord de Bruxelles pour la régularisation sans conditions et contre les politiques migratoires de l’Union européenne et de ses États membres. Selon ses organisateurs, l’objectif de l’action est de mettre la question de la régularisation des sans-papiers l’agenda électoral.

“Depuis 2014, la Coordination des sans-papiers de Belgique tente de vaincre l’absurdité de la politique d’asile et de migration qui s’est installée dans ce pays. Aujourd’hui il est clair pour tous que les choix qui ont été adoptés par le gouvernement dans ce domaine s’éloignent des droits humains et ont produit des effets désastreux A l’aube des élections communales et à un an des élections régionales, fédérales et européennes, nous refusons de nous taire face à ce que nous subissons injustement“, indique la Coordination des Sans-Papiers de Belgique.

Bon nombre de migrants qui vivent en Belgique depuis plusieurs années où ils ont noué des attaches et engrangés des expériences, refusent d’avoir sans cesse à justifier leur présence et rappeler qu’ils ont eux aussi des droits, précise la Coordination des sans-Papiers “Certains politiciens attisent le feu de la haine et du rejet, mais pour quel bénéfice politique ? Nous avons besoin de politiciens qui ne se taisent pas par lâcheté. La population belge croit fortement en la liberté, la fraternité, à la solidarité et l’irréversibilité de la mondialisation. Le dernier mot lui revient pour que soit établies une justice sociale sans exclusion, une politique migratoire hospitalière et respectueuse des droits fondamentaux et une intégration des sans-papiers dans l’Etat de droit belge“, conclut-elle.

Belga / Image d’archive : manifestation organisée par la Coordination des sans papiers le 30 décembre 2017