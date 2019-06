Mandat d’arrêt prolongé pour l’homme suspecté d’attentat à l’ambassade américaine

Matthew G., l’homme qui a été arrêté samedi dernier, suspecté d’avoir planifié un attentat à l’ambassade américaine à Bruxelles, reste en prison. La chambre du conseil de Bruxelles a décidé jeudi de prolonger son mandat d’arrêt d’un mois. Les avocats du suspect n’avaient pas demandé sa libération.

Matthew G., un Belge de 22 ans, est surveillé par les services de renseignement depuis un certain temps. Il a été suspecté à une époque d’être candidat au djihad en Syrie et, récemment, il a été souçonné de préparer un attentat contre l’ambassade des États-Unis à Bruxelles.

Selon l’enquête, il prévoyait d’agir à court terme, mais la forme qu’aurait prise l’attaque reste floue. Certains médias ont toutefois évoqué une attaque au moyen d’un véhicule. “Nous n’avons trouvé dans le dossier ni plan ni préparation concrète pour une attaque“, ont déclaré jeudi les avocats de Matthew G. à l’issue de l’audience devant la chambre du conseil.

“Il n’a pas de voiture et il n’y a aucun document suggérant qu’il en a loué une. Aucune arme et aucun explosif n’a été retrouvé lors de la perquisition à son domicile.” Me El Hajjami et Me Bouyid ont précisé que leur client ne montrait en outre aucun signe de radicalisation. Ils n’ont pas demandé la libération du suspect, estimant que c’était trop tôt.

“Notre client n’a pas d’adresse officielle actuellement. Il y a également un certain nombre de devoirs en cours et nous allons en demander nous-mêmes de nouveaux. De plus, notre client sera interrogé à nouveau la semaine prochaine“, ont-ils expliqué.

