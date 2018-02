La majorité des Bruxellois veulent interdire l’abattage sans étourdissement

Selon Gaia (Global Action in the Interest of Animals), la majorité des Bruxellois sont en faveur de l’interdiction de l’abattage sans étourdissement.

Les chiffres ressortent d’une enquête menée par Gaia en octobre 2017 auprès de 1 000 Bruxellois. Selon cette étude, 77% des participants au sondage se sont prononcés en faveur d’une interdiction de l’abattage sans étourdissement. Cela représente plus de trois quarts des Bruxellois. Ils sont également 34% à déclarer être capable de changer leur intention de vote si le parti pour lequel ils comptaient voter ne veut pas de cette interdiction.