Magrittes du cinéma : “La Belgique a son cinéma propre”

La 8è cérémonie des Magritte aura lieu ce samedi. “C’est une vitrine, une façon de mettre en avant le cinéma belge“, dit le réalisateur Stéphane Streker dont le dernier film “Noce” est, entre autres, nommé au César du meilleur film étranger.

“Les Magrittes créent une émulation et permet de donner crédibilité à notre cinéma“, selon Patrick Quinet, producteur et co-organisateur des Magrittes.

Avec Patrick Quinet, producteur et co-organisateur des Magrittes et Stéphane Streker, scénariste et réalisateur.

– Voir un extrait de l’émission

