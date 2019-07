Madou : le siège du Vlaams Belang maculé de peinture rouge

Le siège du Vlaams Belang, situé place Madou à Bruxelles, a été vandalisé dans la nuit de lundi à mardi. Le hall d’entrée ainsi que la façade du bâtiment qui abrite le parti d’extrême droite ont été aspergés de peinture rouge, a annoncé le VB, photos à l’appui.

“Lorsqu’on n’a plus d’arguments. La haine et l’intolérance viennent en pratique toujours de la gauche ‘tolérante'”, a commenté le président du parti d’extrême droite, Tom Van Grieken, sur Twitter, alors qu’aucune revendication n’a été confirmée, et qu’aucun suspect n’a été arrêté, selon nos informations.

“Cela nous motive davantage encore”, a ajouté Tom Van Grieken à la suite de ce nouvel acte de “vandalisme” visant le siège du parti.

Wanneer men geen argumenten meer heeft. Vannacht is de ingang van het @vlbelang hoofdkwartier opnieuw gevandaliseerd. De haat en onverdraagzaamheid komt in de praktijk altijd vanuit “verdraagzaam” links. Het maakt ons alleen maar gemotiveerder! 💪🏻 pic.twitter.com/NhkHuWx1UK — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) July 16, 2019

Avec Belga – Photo : Twitter Vlaams Belang