M: les spectacles de fin d’année

En cette période de fêtes, les arts de la scène sont particulièrement mis à l’honneur. C’est devenu une tradition à Bruxelles. Spectacles de danses, comédies musicales, pièce de théâtre, cette année encore il y en aura pour tous les goûts, pour les petits comme pour les grands.

Sur le plateau de #M, la comédienne Virginie Perrier présente une comédie musicale assez inattendue, “Next to normal”. Ce spectacle parle de la bipolarité et de la famille mais en musique.

Caroline Cornélis, chorégraphe de la compagnie Nyash, vient, elle parler du festival “Noël au théâtre”.

Des traditions mais des changements

La célèbre revue politique “Sois Belge et tais toi” se joue depuis 20 ans mais cette année, la troupe de comédiens a changé. “Les hommes et les femmes politiques changent, ils sont eux aussi plus jeunes, nous voulions insuffler ce vent de fraicheur chez nous aussi“, explique Karine Becker, productrice du spectacle satirique. Le pari est risqué. Mais Karine Becker espère que le public sera au rendez-vous.

