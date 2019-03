M revient sur la nouvelle revue sonore Le Grain des choses

Claire Gatineau, co-créatrice de la revue, et Zoé Suilko, auteure, expliquent pourquoi elles se sont engagées dans ce nouveau projet.

Le documentaire “Sortir de ce jardin” réalisé dans le Molenbeek historique est éditée sur une nouvelle revue sonore: Le Grain des choses. Un type de média qui manquait dans le paysage médiatique, estime sa co-créatrice Claire Gatineau.“La revue sonore, l’idée, c’était d’inviter les auditeurs comme on feuillette une revue, mais à travers le son. L’idée était de trouver une thématique et d’articuler des contenus autour. Et d’entraîner l’auditeur à travers un voyage sonore qui se compose de poésies, de fictions, d’interviews, toutes sortes de sons“, explique-t-elle.

Pour Zoé Suilko, auteure, la création du Grain des choses est en tout cas une excellente nouvelle. “C’est important. Ça crée du lien entre nous. On est une petite famille en création sonore et en radio. Le titre de la première revue audio, c’est ‘On n’est pas seul’. Et oui, c’est très important, on n’est pas seule”, indique-t-elle.