Lutte contre la discrimination à l’embauche : la Région bruxelloise lance un nouvel appel à projets

Le ministre bruxellois de l’Emploi et de l’Économie, Didier Gosuin (DéFI) a lancé mercredi un nouvel appel à projets de lutte contre la discrimination à l’embauche. En y consacrant 500.000 euros, Bruxelles aura affecté, en trois ans, quelque 2 millions d’euros à cet objectif.

Depuis 2016, la Région-capitale a financé 28 projets de lutte contre la discrimination et de promotion de la diversité. Au-delà des compétences et des connaissances, le sexe, l’âge, le handicap ou encore l’origine restent encore trop souvent des facteurs déterminants. La question se pose avec d’autant plus d’importance en Région bruxelloise que 72% de sa population est d’origine étrangère, contre 19% en Flandre et 32% en Wallonie, a souligné le ministre, mercredi. Selon Didier Gosuin, le taux d’emploi des Bruxellois d’origine belge était, en 2012, de 71%. Ce taux est de 35% pour les Bruxellois originaires d’autres pays européens et du Proche/ Moyen-Orient.

La discrimination, consciente ou inconsciente, joue en défaveur du candidat d’origine étrangère, à l’embauche et tout au long de sa carrière. A côté de ces discriminations sur base de l’origine, UNIA constatait, en 2016, une hausse de 60% des signalements pour discrimination à l’emploi sur la base de l’âge et une augmentation de 22% sur la base du handicap. Le genre est également un facteur discriminant pour accéder à certains postes.

Fort de ces constats, Didier Gosuin avait lancé, en avril 2016, un premier appel à projets dont douze ont été retenus. En mai 2017, un deuxième appel à projets avait été lancé et 16 projets avaient été financés. Pour 2018, il pourra s’agir de projets visant à développer des nouvelles méthodes de recrutements, à tester des modèles innovants de gestion de la diversité dans les entreprises ou encore à faciliter l’entrée des publics discriminés sur le marché de l’emploi grâce au réseautage.

Avec Belga – Photo : Belga