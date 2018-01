C’est la tradition, chaque année le 1er janvier, on se concentre et on réfléchit à ce que l’on pourrait souhaiter pour la nouvelle année. En 2018, c’est apparemment l’amour et l’argent qui reviennent le plus souvent même si certains pensent tout de même à la paix dans le monde, ou encore à la fin du terrorisme.

Propos recueillis par Alexis Gonzalez, images de Camille Dequeker.