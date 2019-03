L’ULB ouvre ses portes aux étudiants du secondaire

Durant cette semaine de Carnaval, l’ULB organise comme chaque année un accueil particulier aux élèves du secondaire, désireux de se lancer prochainement dans des études universitaires. L’objectif est de leur donner un aperçu de la vie universitaire, d’un point de vue académique mais aussi culturel.

Cet accueil s’avère enrichissant pour les élèves encore indécis et constitue une bonne préparation à la transition entre les études secondaires et supérieures.

Ces élèves de secondaires ont pu découvrir des cours dispensés dans des facultés telles que Lettres, Traduction et Communication, Droit et Criminologie, etc. Des ateliers interactifs sont également organisés.

Et si cette semaine ne suffisait pas, des conseillers d’orientation restent à la disposition des étudiants afin de les aider.

■ Un reportage de Jean-Christophe Pesesse et Charles Carpreau.