L’UCL et l’Université Saint-Louis dévoilent un nouveau nom et un nouveau logo pour la rentrée

À partir de septembre 2018, l’Université catholique de Louvain et l’Université Saint-Louis – Bruxelles changeront de nom usuel et de logo, pour devenir UCLouvain et UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles, annonce mercredi un communiqué l’UCL.

Le projet de fusion se poursuit donc, précise l’université, avec notamment, des recrutements communs de personnel, le développement d’outils informatiques partagés, l’adoption de règlements similaires et des participations croisées dans les organes de décision.

Le nouveau logo est composé de deux formes, un carré et un rectangle qui, en se superposant, s’additionnent pour faire apparaître l’initiale “L” de “Louvain”, l’initiale “U” de “université” ainsi que le rectangle bleu (ou rouge, selon le site) historique des institutions.

Même si la fusion juridique n’est pas encore actée, les deux universités ont donc décidé d’avancer, indiquent les deux recteurs Vincent Blondel (UCL) et Pierre Jadoul (USL-B).

Avec Belga – Photo : UCLouvain