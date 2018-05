L’opéra à la conquête des jeunes

Le public du Théâtre de La Monnaie rajeunit-il ? Suite aux travaux de rénovation, Sophie Briard, responsable des publics à La Monnaie note une évolution chez les publics, et notamment un rajeunissement.

Sophie Biard, responsable des publics du théâtre de La Monnaie, remarque des changements au niveau des publics de l’opéra suite aux longs travaux de rénovation. “Le public traditionnel a abdiqué dans la difficulté de nous suivre à Tour & Taxi”, explique-t-elle. “Nous avons déployé davantage d’initiatives pour faire venir le public jusque là, et nous remarquons que ces initiatives portent leurs fruits aujourd’hui”. Les chiffres parlent d’eux-même, on note un rajeunissement du public qui fréquente l’opéra, avec 30% de tickets vendus à des moins de 30 ans. Avant les travaux, ce chiffre n’était que de 5%. Pourtant, l’opéra garde une certaine réputation. Difficile d’accès, cher, et élitiste … si des politiques tarifaires sont pratiquées pour attirer les jeunes, les tickets à bas prix restent rares et ne permettent l’accès qu’au poulailler !

Sébastien Lambilot, instituteur en troisième primaire à l’école Messidor travaille avec ses élèves sur des projets liés à l’opéra. Le but : mettre en contact un public très jeune avec un art qui a la réputation d’être destiné aux plus âgés.