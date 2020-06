Loïc Nottet, Yuzmv, Kid Noize, Cali… participent au concert digital Show Must Go Home

L’émission française Show Must Go Home s’est installée sur les toits de Bruxelles, à deux pas de la Grand Place, pour un concert diffusé ce dimanche soir à 21H sur Facebook. Au programme : concerts et interviews avec notamment Loïc Nottet, Yuzmv, Kid Noize, Cali ou encore Marka. Notre équipe a pu assister au tournage.

Le plateau de tournage s’est installé sur le toit de l’hôtel Warwick, dans le centre de Bruxelles, avec vue sur la flêche de l’hôtel de Ville de Bruxelles. L’émission, présentée par Mat Bastard, chanteur du groupe Skip the Use, propose au public un moment musical mêlé d’interviews avec les artistes invités. Ils y parlent de leur confinement, leur agenda forcément bousculé et la galère d’un secteur culturel chamboulé.