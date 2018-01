L’IRM prévoit de violentes rafales sur l’ensemble du pays cette nuit

L’ensemble du territoire est placé sous code orange pour la nuit de mardi à mercredi en raison des vents violents prévus, annonce l’Institut royal météorologique. Celui-ci avait auparavant lancé une telle mise en garde pour la côte uniquement, tandis que le reste du pays se trouvait sous code jaune.

Le vent devrait atteindre une puissance de 7 Beaufort sur le littoral et de 6 Beaufort à l’intérieur du pays. Pendant la seconde partie de la nuit, les rafales pourront monter jusqu’à 110 km/h, voire davantage localement. De la pluie et de l’orage sont également prévus.

Le code orange indique qu’“un vent très fort avec des rafales encore plus fortes” sont attendus. “La vitesse du vent et des rafales est exceptionnellement élevée au-dessus des terres. Ce vent très fort avec des rafales rend la marche pénible face au vent, les arbres sont fortement secoués et des gros arbres peuvent être renversés, des branches peuvent se briser et des dégâts sérieux peuvent être occasionnés aux habitations.” L’IRM appelle donc à la plus grande prudence.

Belga