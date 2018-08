Lire dans les parcs : contes et histoires à l’ombre des arbres

C’est désormais une tradition : chaque été, les livres sortent des bibliothèques pour s’installent dans les parcs et les plaines de jeux bruxellois.

Raconter des histoires aux enfants pour leur donner le goût de la lecture, tel est l’objectif de l’opération “Lire dans les parcs”. Et malgré la chaleur, conteurs et les conteuses parviennent à combler les appétits des petits et moins petits.

► Reportage au parc Dolto de Pierre Beaudot et Frederic De Henau