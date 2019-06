L’International Greeters Association s’installe à Bruxelles

Le réseau mondial des Greeters (Global Greeter Network) célèbre déjà ses 26 ans. Les greeters, qui proposent aux touristes une visite de leur propre ville, ont plus que jamais le vent en poupe à Bruxelles. Symbole de cet essor, l’International Greeters Association voit le jour et installe son siège à Bruxelles.

Les Greeters, littéralement “hôtes” en anglais, sont des habitants qui se sont lancé le pari de devenir guide d’un jour. Ainsi, ils font découvrir aux touristes leur ville ou quartier de façon insolite, originale et personnelle en apportant une dimension familiale, conviviale et chaleureuse. Un concept qui, d’après ses adeptes, “suit parfaitement la tendance du tourisme alternatif” et répond à la demande de “touristes en quête d’authenticité“. Un exemple de tourisme participatif, vecteur de développement urbain et pilier de l’évolution du tourisme en ce début du XXIe siècle.

Au total, le réseau mondial des Greeters compte plus de 140 membres issus de différents pays du monde. Bruxelles peut se targuer de faire partie des six destinations du réseau mondial de Greeters, qui enregistre un nombre record de visites, avec paris, New-York City, Chicago, Brisbane et Hambourg.

Les Brussels Greeters et visit.brussels annoncent la création de l’International Greeter Association (IGA), réseau des Greeters de Bruxelles. Un service gratuit basé sur le bénévolat et l’enthousiasme des habitants.

