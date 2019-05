L’incendie de la rue de Louvain à Bruxelles est d’origine criminelle

La piste criminelle est confirmée pour l’incendie survenu lundi vers 03h00 du matin rue de Louvain à Bruxelles, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles.

Les pompiers de Bruxelles ont dû évacuer cinq personnes d’un immeuble en feu durant la nuit de dimanche à lundi. Aucune d’entre elles n’a été blessée. Trois des cinq habitants de l’immeuble ont pu regagner leur appartement après l’extinction du feu.

“Un objet aurait été jeté, aurait traversé une vitre et aurait bouté le feu au bar“, a expliqué Denis Goeman, le porte-parole du parquet de Bruxelles. “C’était une sorte de cocktail molotov. Une enquête a été ouverte pour incendie volontaire la nuit dans un bâtiment habité“.

Lors de l’incendie, les pompiers ont déployé deux échelles aériennes, nécessaires pour évacuer plusieurs personnes depuis les étages. Les services de secours sont aussi entrés dans le bar par une porte latérale, située dans la cage d’escalier. Ils ont immédiatement placé un “pare-fumée”, soit un dispositif empêchant la fumée de se propager à travers le bâtiment.

“L’incendie a été rapidement maîtrisé, mais le bar est endommagé et ne sera pas en mesure d’ouvrir, du moins pour l’instant”, avait expliqué plus tôt Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. “Le bâtiment a été ventilé et après un contrôle du CO (monoxyde de carbone), la plupart des résidents ont pu regagner leurs appartements. Seuls les occupants du deuxième étage ont été relogés ailleurs car une fenêtre a été endommagée”.

► A lire : Cinq personnes évacuées à la suite d’un incendie rue de Louvain à Bruxelles

Belga / Crédit : Google Street View