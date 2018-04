Lidl : tous les centres de distribution bloqués, des magasins encore fermés ce lundi

Si on ignore encore leur nombre exact, la plupart des 302 magasins Lidl du pays resteront fermés ce lundi.

Le syndicat SETCA poursuit le mouvement de grève ce lundi, qui s’est étendu aux centres de distribution du groupe. Les cinq centres de distribution du groupe seront bloqués ce lundi, ce qui risque d’entraver l’ouverture des magasins.

Dernier dépôt Lidl St-Niklaas à l’arrêt! On ne lache rien! #samensterk#ensembleonestplusforts courage à l’équipe de nuit pic.twitter.com/9a6G39snsF — Myriam Delmée (@MyriamDelmee) April 29, 2018

Une proposition de la direction pour offrir une solution temporaire a été proposée aux travailleurs. Les syndicats chrétien et libéral la soutiennent, mais le SETCa/BBTK la juge insuffisante. Il déplore le fait qu’elle ne couvre qu’une période de six mois. On ignore encore combien de magasins seront fermés ce lundi. Vendredi et samedi, une centaine de grandes surfaces de l’enseigne n’avaient pas ouvert leurs portes, dont 14 à Bruxelles.

Avec Belga

