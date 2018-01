Libres de dire: “Il n’y a pas de droit à ne pas être offensé quand on vit dans une démocratie”

La liberté d’expression est-elle en danger? Doit-on encore la protéger? “Oui! C’est étonnant d’ailleurs, à une époque où on s’exprime tout le temps, partout, sur les réseaux sociaux et les chaînes d’information.” Dans son ouvrage “Libres de dire”, Pierre-Arnaud Perrouty évoque les menaces qui planent encore sur notre liberté d’expression.

“Les menaces principales aujourd’hui ce sont des groupes extrêmistes religieux qui essayent de censurer une pièce de théâtre, un film, une affiche, en perturbant parfois les représentation“. Autre source de menace évoquée: les pressions financières qui éloignent la transparence.

Dans son ouvrage, Pierre-Arnaud Perrouty veut rappeler que la liberté d’expression doit prévaloir, même lorsque certaines personnes se sentent offensées. “Il n’y pas de droit à ne pas être offensé en démocratie, sinon on ne peut plus dire grand chose. Si on devait faire la somme des interdits de tout ce qui peut choquer ou offenser la population en général, on ne pourrait plus dire grand chose. Ni dans les médias, ni dans les théâtres.”

C.L