L’heure est à la récolte des sapins de Noël : voici quand et où déposer votre arbre en Région bruxelloise

Au lendemain des fêtes de fin d’année, il est déjà temps de ranger les décorations de Noël.

Après près d’un mois à illuminer les salons, les sapins de Noël vont déjà prendre leur retraite en cette nouvelle année. Mais quand et à quel endroit adéquat déposer votre sapin ? Bruxelles-Propreté propose des collectes spécifiques selon les communes.

En effet, durant le mois de janvier, les sapins de Noël peuvent être déposés devant votre habitation, le jour de la collecte des déchets de jardin. Pour savoir quand les agents de Bruxelles-Propreté viennent collecter ces déchets de jardin (à déposer dans les sacs verts) et les sapins de Noël, il vous suffit de consulter le moteur de recherche de Bruxelles-Propreté et d’y indiquer votre adresse.

Vous pouvez également déposer votre sapin de Noël dans l’un des Recyparks de la Région bruxelloise, soit les centres du boulevard de l’Humanité à Forest, du boulevard de la Deuxième Armée Britannique à Forest, du pont Van Praet, d’Auderghem (seulement pour les habitants d’Auderghem, Ixelles, Watermael-Boitsfort et Etterbeek) et de Woluwe-Saint-Pierre (seulement pour les habitants de Woluwe-Saint-Pierre et de Woluwe-Saint-Lambert). Cliquez ici pour découvrir les heures d’ouverture.

Gr.I. – Photo : illustration BX1