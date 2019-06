L’exposition All In One rassemble les 17 sections d’écoles d’art de la Cambre

L’exposition All In One se tient pour l’instant à Kanal. Pour la première fois, les 17 sections d’écoles d’art de la Cambre sont réunies. L’occasion pour ces étudiants de confronter leur travail au regard des autres.

Cette exposition permet également aux visiteurs d’avoir une vue d’ensemble des propositions artistiques des 90 étudiants de la Cambre.

L’exposition se tient jusqu’au 30 juin.

■ Un reportage de Denis Caudron.