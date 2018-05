L’Exécutif des musulmans de Belgique s’est choisie un nouveau président

L’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) a désigné vendredi soir Mehmet Ustun comme nouveau président. Ce responsable d’origine turque de la mosquée Sultan Ahmet à Heusden-Zolder (Limbourg) succède ainsi à Salah Echallaoui, d’origine marocaine et en poste depuis 2016.

Ce dernier poursuivra en tant que vice-président francophone de l’institution les nombreuses réformes qu’il a lancées en collaboration avec les autorités politiques, tandis que Bayram Saatci devient vice-président néerlandophone. Le Vif évoquait vendredi une pression des courants plus rigoriste et de l’aile turque pro-Erdogan. Selon d’autres sources, il est surtout question de dissensions liées à l’illégalité du statut du président sortant. Salah Echallaoui qui n’est pas membre élu de l’EMB avait succédé à Nourredine Smaïli en 2016 alors que le mandat de ce dernier était toujours en cours.

“Ce changement de président s’explique par l’alternance prévue par des règles internes. Il est prévu que nous nous relayons (NDLR : les branches turques et marocaines) tous les trois ans. Je n’étais pas demandeur de cette nomination, mais mes collègues m’ont demandé d’y aller car ils voyaient car j’allais plus d’expérience que les autres. Durant six ans, j’ai été vice-président de l’Exécutif et président du collège néerlandophone. Mon élection n’a rien à voir avec Erdogan. Je serais devenu président parce pro ou anti Erdogan ? C‘est ridicule ! Quand j’ai lu ça, je me suis dit ‘mais c’est quoi ça ?!”, indique-t-il lundi dans la DH.

J. Th.