L’ex-conseillère communale MR d’Ixelles Assita Kanko rejoint les rangs de la N-VA

L’ex-conseillère communale ixelloise du MR Assita Kanko, qui avait pris ses distances avec l’action politique directe en vue du dernier scrutin communal d’octobre, se présentera lors des prochaines élections de 2019 sur une liste N-VA, a annoncé vendredi la formation nationaliste flamande.

En février dernier, celle qui était encore conseillère communale pour le Mouvement Réformateur, forte de 355 voix de préférence obtenues en 2012, avait annoncé vouloir prendre du recul pour se consacrer aux droits de la femme, et plus concrètement à Polin, un incubateur qu’elle a initié pour encourager les femmes à l’action politique. Huit mois plus tard, Mme Kanko change de cap.

Elle sera donc sur une liste N-VA en mai prochain! Pas plus de précision pour le moment mais l’on connait la sensibilité de l’ex-conseillère ixelloise pour les questions fédérales et européennes.