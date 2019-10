L’estampe rarissime de Charles Quint s’est vendue pour 24.000 euros

Une estampe extrêmement rare datant de près de 500 ans représentant le couronnement de l’empereur Charles Quint a été mise en vente ce week-end et adjugée à un prix de 24.000 d’euros lors d’une vente aux enchères chez Arenberg Auctions.

La vente aux enchères de ce samedi était la plus grande et la plus importante de Belgique en termes de vente de gravures et de dessins. La pièce maîtresse la plus attendue était l’estampe rarissime de Charles Quint. Cette oeuvre gigantesque de près de 5 mètres de long et de 60 centimètres de haut a été accrochée au mur du bureau du collectionneur privé bruxellois pendant des dizaines d’années. La gravure sur bois retrace l’histoire de Charles Quint, couronné empereur du Saint Empire romain germanique à Bologne en 1530. L’estampe est la troisième copie connue dans le monde et la seule disponible sur le marché privé à ce jour.

► Revoir notre reportage sur l’estampe mise aux enchères

Le chef-d’œuvre était initialement estimé à un montant compris entre 15.000 et 25.000 euros mais a été vendu à un collectionneur privé pour un montant de 24.000 d’euros.

Autre fait remarquable : un recueil de poésie contenant, entre autres, des mentions et des dessins originaux de James Ensor et de Léon Spilliaert, a trouvé propriétaire pour un prix de 97.500 d’euros. Cela représente presque 80.000 d’euros de plus comparé à la valeur estimée à l’origine qui était de 20.000 d’euros. Outre la gravure sur bois rare et le recueil de poésie, un croquis original de Picasso, des estampes de Breughel, Christo, Magritte et Rembrandt, ainsi que des gravures de Bruxelles et de ses environs datant du Moyen-Age ont aussi été mis au vente.

Au total, la vente aux enchères a permis de lever 765.000 d’euros.

La rédaction – Photo: BX1