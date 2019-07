Les vélos électriques partagés de la plateforme Billy Bike vont voir le jour dans 10 nouvelles communes.

La plateforme bruxelloise de vélos électriques partagés Billy Bike a décidé d’étendre son offre sur Bruxelles. Après Ixelles, Etterbeek, Bruxelles-Ville et Saint-Gilles, les vélos sont désormais disponibles dans 10 autres communes de la capitale, relate la Dernière Heure. Il s’agit d’Auderghem, Koekelberg, Schaerbeek, Saint-Josse, Molenbeek, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Uccle, Forest et Watermael-Boitsfort.

“Ça faisait des mois qu’on recevait de plus en plus de demandes dans certains quartiers de la ville. C’est aussi la philosophie de notre boîte : co-créer et développer l’entreprise avec nos utilisateurs”, explique à nos confrères le confondateur Pierre de Schaetzen. “À terme, on aimerait qu’il y ait un vélo Billy Bike à chaque coin de rue dans Bruxelles. Sachant qu’il y a 5 000 rues, le calcul est vite fait”, poursuit-il.

Billy Bike propose également des trajets gratuits de moins de 20 minutes tous les dimanches de l’été. La société entend ainsi “encourager un maximum d’usagers à s’essayer au vélo électrique”.

La rédaction