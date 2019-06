Les travaux du ring cyclable avancent… mais il reste encore (beaucoup) de boulot

Au total, 12 kilomètres de voiries seront couverts autour de la petite ceinture de la capitale pour un montant de 25 millions d’euros.

Nous avions réalisé le test en novembre 2018, nous retentons le coup huit mois après, en cette fin de législature. Comment les travaux du ring cyclable ont-ils évolués ? En mars 2017, le ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics Pascal Smet (S.PA) annonçait l’aménagement de larges pistes cyclables bidirectionnelles le long de la petite Ceinture d’ici 2020. Au total, 12 kilomètres de voiries seront couverts pour un montant de 25 millions d’euros.

Notre tour de Bruxelles commence à la place de l’Yser. En tant que cycliste, il faut emprunter la voie réservée aux bus, taxi et partiellement aux trams pour rejoindre la place Rogier. Une étroite piste unidirectionnelle rejoint ensuite la tour des Finances. On plonge alors dans les travaux d’aménagement qui ont lieu autour de la place Quetelet. On arrive rapidement aux abords de la place Madou qui répond au cahier des charges du projet défendu par Pascal Smet : de larges bandes bidirectionnelles jusqu’à la rue de la Loi. Pour poursuivre sur une route sécurisée, il faut traverser l’avenue des Arts et longer l’ambassade des Etats-Unis. Il s’agit ici d’une rue cyclable. Les voitures y ont donc aussi accès. Entre la rue Ducale et la porte de Namur, la plupart des travaux d’aménagement sont aussi terminés. On arrive rapidement au rond point Louise. Le boulevard de Waterloo – et l’avenue de la Toison d’or de l’autre côté – seront entièrement réaménagées en boulevard urbain dans les prochaines années.

Il faut ensuite suivre des pistes cyclables non séparées de la voirie pour rejoindre le boulevard Lemonnier. A partir d’ici. Les travaux du “rong” sont entièrement terminés. Il suffit de rouler jusqu’à la porte de Ninove et de pousuivre sur le joli parcours le long du canal. Et nous revoilà place Sainctelette.

En bref, les travaux sont – à peu de choses prêts – terminés du côté ouest de la petite ceinture. Il reste par contre encore beaucoup de boulot pour les terminer du côté est. D’autant qu’ils devraient être terminés pour l’année prochaine.

La petite ceinture à vélo Nous avons refait le tour de la petite ceinture pour voir l'évolution du "Ring cyclable", alors que la législature vient de se terminer.➡ https://bx1.be/news/les-travaux-du-ring-cyclable-avancent-mais-il-reste-encore-beaucoup-de-boulot/?theme=classicLe verdict ! ☺🚲⤵ Publiée par BX1 sur Vendredi 7 juin 2019

T.Du.