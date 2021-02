Les températures positives font leur retour

Et des averses arriveront pendant la semaine… avant un week-end qui s’annonce printanier.

Les températures seront positives sur l’ensemble de la Belgique dimanche après-midi, avec des maxima compris entre 1 et 5 degrés, selon les prévisions de l’Institut météorologique (IRM).

Le temps restera sec avec la présence de quelques nuages. Le vent sera modéré, assez fort à la mer et sur les sommets ardennais où des rafales de 50 à 65 km/h sont possibles, de secteur sud-est. Dans la nuit de dimanche à lundi, le temps sera très nuageux. Peu après minuit, une zone de précipitations atteindra le littoral. A l’aube, de faibles pluies tomberont également sur le centre. Les minima resteront faiblement positifs en Flandre (autour de +1 ou +2 degrés) et chuteront sous 0 degré en haute Belgique (entre 0 et -4 degrés). Le vent restera modéré, assez fort à la mer et en Ardenne avec des rafales de 50 à 65 km/h.

Lundi matin, il fera d’abord couvert et pluvieux sur l’ouest. La zone de précipitations se déplacera progressivement vers l’est avec, surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse, un risque de quelques faibles pluies verglaçantes. Sur les sommets ardennais, un peu de neige (fondante) sera également possible. L’après-midi, le temps restera nuageux, mais il fera plus sec à partir de l’ouest. Les températures seront comprises entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés sur l’ouest. Le vent restera modéré, temporairement assez fort à la mer et en Ardenne avec des rafales de 60 km/h.

Le mercure grimpera tout au long de la semaine.

Selon les prévisions de l’IRM, nuages, éclaircies et averses se succèderont pendant la semaine et des journées printanières se profilent le week-end prochain, avec des températures pouvant aller jusqu’à 15 degrés.

Belga et rédaction