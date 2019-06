Les socialistes braquent Défi et Ecolo avec une note de travail déséquilibrée

Le début des négociations lundi pourrait être marqué par quelques frictions du côté francophone. La note du PS qui doit servir de point de départ des discussions est jugée peu consensuelle, rapporte ce samedi l’Echo.

“Si on lit la note en se disant que l’accord doit partir de là, on peut être épouvanté. Mais c’est le jeu des négociations où chacun tente de faire avancer ses priorités. Et comme c’est le PS qui tient la plume, on a forcément une note très marquée. Le PS a l’impression d’avoir mis de l’eau dans son vin, mais le vin reste encore trop rouge. Le but sera d’obtenir un mélange plus équilibré”, explique un observateur dans le quotidien.“Il ne s’agit pas d’un texte de formateur. Pour chaque thématique, c’est la vision du PS qui est déclinée”, rapporte encore une source proche des négociations.

La note est jugée par certains partenaires trop “misérabiliste” avec un accent sur la construction de logements sociaux et la prise en charge sociale, mais rien sur les initiatives du secteur privé, voire irréaliste sur le plan budgétaire par d’autres. Selon l’Echo, l’attitude arrogante du PS heurterait davantage les écologistes que les amarantes. La volonté du formateur Rudi Vervoort (PS) reste pour l’heure de former un gouvernement avant la fête nationale.

Que feront les libéraux flamands?

Cette première note de travail du formateur socialiste n’est toutefois pas une pierre d’achoppement incontournable. Les trois partis francophones veulent gouverner ensemble. Ils finiront donc par s’accorder sur un programme commun. L’inconnue à court terme réside plutôt du côté de l’Open VLD. Voilà plusieurs jours que le parti de Guy Vanhengel opte pour la politique de la chaise vide lors des négociations préliminaires. Raison invoquée: il faut davantage réfléchir à la possibilité d’inclure le MR dans la future majorité.

Or, les autres partis francophones n’envisagent absolument pas cette possibilité. Et rappellent que le système de formation de gouvernement à Bruxelles est très clair: chaque communauté linguistique construit de son côté sa majorité sans interférer sur celle de l’autre. Du côté francophone, il s’agit d’une tripartite PS-Ecolo-DéFI et, du côté néerlandophone, de Groen, l’Open Vldd et one.brussels. La question est donc: l’Open VLD sera-t-il présent lundi au début des négociations officielles?

J. Th.