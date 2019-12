Les six zones de police bruxelloises travailleront ensemble pour le Nouvel An, sous un commandement unique qui sera entre les mains de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles.

Le ministre de l’Intérieur Pieter De Crem (CD&V) a signalé l’information ce lundi à nos confrères de VTM News. Selon Olivier Slosse, porte-parole de la police de Bruxelles, il s’agit d’une collaboration qui a également lieu lors d’événements majeurs, comme la visite du président américain.

“Une telle coopération est prévue par la loi et s’applique aux événements majeurs qui se déroulent sur le territoire de plusieurs zones“, explique le porte-parole de la police. “Nous organiserons ensuite un centre de communication et de coordination auquel participeront également les autres services d’urgence et la police fédérale, afin que l’échange d’informations et la consultation puissent avoir lieu en temps réel“, précise-t-il.

Le commandement est entre les mains de la zone de police Bruxelles-Capital-Ixelles mais les différentes zones de police resteront responsables de ce qui se passe sur leur territoire.

Sven Gatz, le ministre bruxellois des Finances et du Budget (Open VLD), commente dans un tweets que l’initiative n’a rien d’inattendu puisqu’elle était prévue dans l’accord de gouvernement.

En effet. Ceci est totalement en ligne avec l’accord gouvernemental bruxellois et a été préparé discrètement ces dernières semaines. https://t.co/TrIUYZEUVA — Sven Gatz (@svengatz) December 30, 2019

Avec Belga