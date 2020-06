Quel a été l’impact du confinement sur la biodiversité à Bruxelles et plus précisément sur les oiseaux ? Nous avons passé plus de temps chez nous, ce qui a permis une meilleure observation dans nos jardins notamment, mais vous allez le voir certaines espèces se sont réappropriées l’espace public.

■ Reportage de Philippe Jacquemotte et Camille Dequeker