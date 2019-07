Les pompiers ne veulent pas d’un nouveau logo : “Un cœur? Cela ressemble plus à un derrière”

Un nouvel élément suscite la colère de certains pompiers bruxellois. Le Siamu envisage de créer un nouveau logo. Une image a été dévoilée, mais elle ne plait pas au syndicaliste Eric Labourdette .

Un cœur noir avec des flammes jaune-rouge, le logo a été pensé dans le style des autres logos qui représentent les institutions bruxelloises. Plus de casque ni de lance incendie. Eric Labourdette, du syndicat libéral VSOA s’insurge “cela n’a pas sens dépenser de l’argent pour cela alors que les pompiers manquent de moyen pour de nouveaux équipements par exemple”, en plus dit-il “il est censé représenter un cœur, mais il ressemble plus à un arrière-train”. Cela ne reflète pas l’identité des pompiers selon lui.

Le nouveau logo des pompiers de Bruxelles. Heureusement que le ridicule ne tue pas!! On avance, on avance….. Chaque… Publiée par Labourdette Eric sur Mercredi 17 juillet 2019

Du côté de la direction des pompiers, le porte-parole, Walter Derieuw a confirmé à nos confrères de Het Laaste Nieuws qu’un nouveau logo était envisagé, qu’il devrait s’inscrire dans le style des autres institutions bruxelloises et couvrir toutes les activités faites par le SIAMU, à la fois la lutte contre les incendies et l’assistance médicale. Mais il ajoute qu’aucune décision définitive n’a été prise, “Le design qui circule n’est donc pas définitif. Si un nouveau logo est introduit, il sera bien sûr d’abord présenté au personnel“.