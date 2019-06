Les politiciens rendent hommage à Armand de Decker

Le libéral Armand de Decker s’est éteint cette nuit à l’âge de 70 ans après un parcours au sien des instances politiques belges, les politiciens lui rendent hommage.

Philippe Close (PS), Bourgmestre de la ville de Bruxelles

“C’est un amoureux de Bruxelles et un défenseur sans relâche de la Belgique qui vient de disparaître”, a réagi mercredi soir le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Close (PS) à l’annonce du décès du Ministre d’Etat Armand De Decker (MR), ancien bourgmestre d’Uccle et ancien président du Sénat.

Charles Michel (MR), Premier ministre

“Il a toujours défendu les valeurs libérales“, témoigne le Premier ministre sur tweeter ce matin.

J'apprends avec tristesse le décès d'Armand De Decker. Personnalité engagée, ayant exercé de nombreuses responsabilités politiques, il a toujours défendu avec conviction et élégance les valeurs libérales lors de ses combats politiques. (1/2)

Didier Reynders ( MR), ministre des Affaires étrangères et de la Défense

Didier Reynders a quant à lui souligné son lien d’amitié avec Armand de Decker, “un ami s’en est allé”, déplore le ministre.

Un ami s’en est allé. Armand De Decker a incarné une certaine idée de la Belgique et de Bruxelles. Libéral, européen et atlantiste, il a été un grand président du Sénat et un bourgmestre engagé pour Uccle.

J’adresse mes condoléances émues à Jacqueline comme à ses proches.

