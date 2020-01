Les perturbations des collectes des sacs-poubelle blancs et jaunes se poursuivent

Les perturbations des collectes de sacs poubelle blancs et jaunes se poursuivent ce vendredi dans les communes bruxelloises. Elles font suite au mouvement de grogne chez Bruxelles-Propreté.

70% des sacs blancs ont été collectés à Anderlecht, 60% à Woluwe-Saint-Lambert et 95% dans les communes de Molenbeek, Etterbeek et Woluwe-Saint-Pierre.

Au niveau des sacs jaunes, la commune de Jette est la plus touchée avec seulement 10% de sacs collectés. Seuls 30% des sacs ont été ramassés à Ganshoren et 70% à Anderlecht. A Berchem-Sainte-Agathe, Koekelberg et Molenbeek, 85% de la collecte était assurée et 95% à Woluwe-Saint-Lambert, Evere et Haren.

Le service de Bruxelles-Propreté invite les riverains à ressortir les sacs blancs le mardi 4 février et les sacs jaunes le vendredi 7 février.

YdK – Photo : Nicolas Maeterlinck