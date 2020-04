Les organisations de mobilité appellent à l’ouverture des magasins de vélos dès le 4 mai

Les organisations de mobilité VAB et Touring appellent à l’ouverture des magasins de vélos dès le 4 mai afin d’offrir la possibilité aux Belges de se rendre au travail en étant correctement équipés.

Selon les organisations, le recours à la bicyclette aurait augmenté depuis le début du confinement et, craignant la présence du virus dans les transports en commun, une partie des navetteurs cherchera à se déplacer à vélo.

Selon le VAB, les transports publics ne représentent actuellement pas une alternative à la voiture pour bon nombre de personnes, et ce pour des raisons de sécurité. Dès lors, l’organisation de mobilité se demande comment feront les navetteurs pour se rendre sur leur lieu de travail. “S’il s’agit surtout d’un usage récréatif, nous avons constaté une augmentation de l’utilisation du vélo pendant la crise du coronavirus“, affirme le porte-parole de Touring lundi. “Il est important d’ouvrir les magasins de vélo plus tôt afin de permettre aux gens d’acheter une bicyclette ou de faire réparer celle qu’ils ont déjà. La plupart des gens préfèrent aller au magasin et bénéficier des conseils du vendeur plutôt que d’acheter un vélo sur internet.”

Si l’ouverture simultanée des magasins le 11 mai est une décision économiquement légitime, elle ne semble pas correcte en termes de mobilité, affirment les deux organisations en avançant qu’il n’est pas trop tard et que le Conseil national de sécurité peut encore apporter des ajustements. “Si l’objectif est d’opérer un transfert modal de moins de voitures vers davantage de vélos, comme c’est indiqué dans le plan climatique flamand, alors ce transfert doit également être facilité autant que possible“, conclut le VAB.

