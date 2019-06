Les négociateurs bruxellois accueillis par Greenpeace avec un moteur à combustion

L’organisation écologiste Greenpeace a livré lundi aux négociateurs d’une future coalition à Bruxelles un moteur à combustion interne transformé en pièce de musée, symbole d’une mobilité, selon elle, dépassée. But de l’opération: les sensibiliser à l’objectif de faire de Bruxelles une ville modèle qui opte résolument pour une mobilité sociale et respectueuse du climat, sans voitures à carburant fossile.

Cette pièce a été déposée devant l’accès principal du parlement bruxellois où les négociations ont lieu. Les militants de Greenpeace ont demandé aux différentes délégations des formations appelées à négocier, une interdiction de circulation pour les voitures diesel à partir de 2025 et les voitures à essence à partir de 2030. “La nouvelle vague de chaleur peut rappeler aux négociateurs que le réchauffement climatique n’attend pas, et nécessite une politique ambitieuse lors de cette législature“, a commenté Elodie Mertz, experte en mobilité et qualité de l’air chez Greenpeace.

The negotiators for the new Brussels regional governement received an internal combustion engine as museum piece.

Symbol for the car-dominated mobility-model and outdated diesel & petrol technology.

Brussels can be a leader, with other big EU cities.💪 #climate #cleanairnow pic.twitter.com/ltb1jFKEDl

— Joeri Thijs (@JoeriThijs) June 24, 2019