Les musées bruxellois en ordre de marche pour le 18 mai

Suite à l’annonce de la première ministre Sophie Wilmès (MR) de passer à la phase 2 du plan de déconfinement, les musées pourront rouvrir leurs portes à partir du 18 mai en respectant des conditions strictes.

Cela fait déjà des semaines qu’ils se préparent à cette réouverture. Sous le slogan #museumareopen, les musées bruxellois veulent attirer à nouveau un public. Il faudra évidemment réserver en ligne, les visites guidées et les audios guides ne seront plus disponibles et un sens de visite sera imposé. Dans cette première phase, les musées ne sont accessibles qu’aux individuels ou aux colocataires.

Voici la liste des établissements qui rouvrent leurs portes.

Le 18 mai

Autoworld Choco-story Brussels Jardin botanique de Meise Musée BELvue Musée et jardins Van Buuren



Le 19 mai

Africa museum CIVA Bozar Villa Empain Grand serment Royal et de Saint-Georges des Arbalétriers La Fonderie Maison d’Erasme Maison Maurice Béjart Musée d’art spontané Musée juif de Belgique Musées royaux des beaux-arts de Belgique Muséum des sciences naturelles Palais du Coudenberg Wiels



Le 20 mai

Bibliotheca Wittockiana

Musée du Tram

Musée René Magritte (Jette)

Musée royal de l’armée

Le 21 mai

Adam Brussels Museum

Le 22 mai

Art&marges musée

Le 23 mai

Le musée Horta

V.Lh.- Photo: BX1