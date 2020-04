Les motards demandent l’autorisation des balades récréatives dès le 4 mai

Les motards sont contraints de ronger leurs freins : les balades à moto ne sont toujours pas autorisées, comme de nombreux loisirs. Mais à l’heure du déconfinement, ces derniers demandent que leur loisir soit considéré comme le kayak, le tennis ou le golf, et puisse donc être autorisé dès le 4 mai.

Steve Coeymans, coordinateur de l’ADDRM (l’Association pour la Défense du Deux-Roues Motorisés), laisse pour l’instant sa moto au garage, mais il s’interroge sur la décision du Conseil National de Sécurité… de ne rien décider quant aux sorties des motards, qui estiment être bien mieux protégés que d’autres sportifs avec leurs casque, gants et autres matériels de protection habituels. “Aucune partie du corps n’est à l’air libre. (…) Si tout le monde était équipé comme nous, il n’y aurait pas de transmission du virus. Mais nous, on ne peut pas rouler”, s’étonne Steve Coeymans. “Je demande aux politiques de nous laisser rouler à partir du 4 mai et de pouvoir circuler à titre récréatif avec un.e passager.e”, dit-il.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Charles Carpreau et Antoine Martens.