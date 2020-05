Les mesures du CNS globalement bien accueillies par les partis, DéFI regrette l’interdiction des marchés

Plusieurs présidents de partis ont fait part de leur soutien aux mesures annoncées mercredi par le Conseil National de Sécurité, DéFI regrettant toutefois le prolongation de l’interdiction des marchés.

Ecolo, qui s’était montré critique sur les mesures adoptées lors du précédent Conseil National de Sécurité, a salué les mesures annoncées ce mercredi. “Nous remercions le Conseil National de Sécurité et la Première Ministre d’avoir entendu et tenu compte des demandes légitimes des familles, et ainsi permettre la reprise des contacts sociaux dans des conditions claires“, ont commenté les coprésidents Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet dans un communiqué. “La priorité reste la santé. Il est important que chacun respecte les consignes, notamment en matière d’hygiène et de distance physique. Il était cependant tout aussi nécessaire d’assurer un équilibre et de permettre aux familles de se retrouver avant le 18 mai tel que précédemment annoncé“, poursuivent-ils.

Les écologistes ont en outre “pris note” de l’engagement du fédéral concernant la distribution de filtres dès cette semaine mais regrettent le manque de clarté concernant la fourniture de masques en tant que tels. L

e bémol le plus important provient cette fois de DéFI. “L’ouverture des contacts sociaux à quatre personnes est un signal positif et proportionné, dans le délicat équilibre entre santé publique et bien-être psychologique“, a tweeté le président du parti amarante François De Smet. “Plus de réserves par contre sur certaines mesures concernant les commerces. Continuer à interdire les marchés en plein air paraît discriminant, par exemple, au regard de l’ouverture des autres commerces“, déplore-t-il, à la suite de l’échevin du Commerce de la Ville de Bruxelles Fabian Maingain.

De son côté, le président du MR Georges-Louis Bouchez a exhorté à “respecter scrupuleusement les règles. c’est indispensable pour le bon suivi de la stratégie“. “Merci pour les efforts de la population. Ensemble, on y arrivera !“, a-t-il ajouté sur le réseau social.

Le président du CD&V Joachim Coens s’est dit “heureux de cette possibilité de rencontres familiales sous conditions.”

Belga