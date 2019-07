Le directeur de la célèbre boîte de nuit bruxelloise, Cédric Alcantara, a confirmé à nos confrères du Soir que les jeux d’Hiver n’ouvriront plus le samedi, à l’exception d’une dizaines de soirées par an.

Cette décision fait suite à une volonté d’adaptation de Cédric Alcantara, “afin d’attirer toujours une clientèle plus variée”. Pour continuer à exister dans un monde de plus en plus concurrentiel, le directeur vise notamment les entreprises ainsi que des événements privés. “Les soirées du samedi où nous seront ouverts seront à chaque fois des soirées à thème, ce qui nous permettra d’attirer plus de gens avec un effet grandiose et exclusif”, témoigne-t-il au Soir. “Evidemment, il ne s’agira pas que de confier les clés du lieu. Nous voulons accompagner le client pour lui fournir un service de qualité”.

L’objectif final de ces soirées est d’attirer 1.500 personnes en moyenne par événement, avec un bilan prévu dans deux ans.

