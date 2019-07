Les inscriptions ouvertes pour la baignade dans trois étangs de Bruxelles

50 nageurs seront autorisés simultanément.

A partir du week-end du 19 et 20 juillet, trois étangs de la Région bruxelloise seront ouverts à la baignade à tour de rôle. C’est le cas des étangs de Neerpede à Anderlecht, de l’étang des Pêcheries à Watermael-Boistfort et de celui du Bois de la Cambre. Trois week-end seront concernés pour la baignade dans ces lieux : les 19 et 20 juillet pour Neerpede, les 27 et 28 juillet pour La Cambre et les 3 et 4 août pour les Pêcheries.

Mais pour profiter de ces espaces, il faut s’inscrire. 50 nageurs seront autorisés simultanément.

