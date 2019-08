Les hôtels bruxellois ont atteint un taux d’occupation record en juillet

Le tourisme à Bruxelles a atteint de nouveaux records au cours du mois de juillet. Les hôtels ont ainsi atteint un taux moyen d’occupation de 78,3%, indique jeudi visit.brussels, l’agence régionale du tourisme.



En juillet 2018, les hôtels de la capitale avaient déjà connu un mois “record”, avec un taux d’occupation moyen de 77%. Juillet 2019 a fait légèrement mieux, de quoi réjouir le secteur au sujet de l’attractivité de la ville pour les touristes.

“Les chiffres du week-end sont plus élevés que ceux de la semaine, et c’est quelque chose que nous n’avions jusque là jamais vu à Bruxelles. Cela montre que le rapport entre tourisme de loisirs et d’affaires est très bon. Auparavant, Bruxelles était surtout une ville d’affaires”, commente le porte-parole de visit.brussels Jeroen Roppe.

► Lire aussi : Visit.brussels annonce un mois de juillet “très bon” pour le tourisme bruxellois

Une comparaison à 10 ans montre bien que la ville devient de plus en plus “touristique”. Il y a une décennie, l’occupation des hôtels affichait 57%, un chiffre qui a légèrement baissé après les attentats de 2016.

“Le grand atout de Bruxelles, c’est bien sûr que nous sommes géographiquement très bien situés, à moins de deux heures de train de Paris, Londres, Cologne et Amsterdam. C’est un avantage énorme. Un autre avantage est le fait que nous ne nous adressons pas qu’à un seul type de tourisme. Il n’y a pas que du patrimoine comme à Rome, il y a une offre variée à Bruxelles”, estime Jeroen Roppe.

Gr.I. avec Belga – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck