Les hôpitaux de Iris sud reçoivent 50 tablettes

Pour beaucoup de patients, l’isolement est aussi grave que la maladie. Pour le briser, le fabriquant chinois Huawei offre 50 tablettes au réseau Iris sud.

Ce don permettra d’organiser des visites virtuelles. Des profils Skype sont créés par un membre du personnel de la structure hospitalière. Un rendez-vous est ensuite fixé avec les familles et il est communiqué au personnel soignant. La tablette est ensuite apportée au patient à l’heure convenue et l’employé s’assure que le patient puisse répondre.

Les visites virtuelles sont réservées aux unités d’isolement COVID-19, aux soins intensifs et aux unités de gériatrie, le but étant d’aider les patients qui n’ont pas de smartphone. « Nous nous sommes vite rendu compte que les patients qui étaient isolés l’étaient encore plus avec la fracture numérique, explique Caroline Lemahieu, process manager aux Hôpitaux Iris Sud. C’est aussi ce qui m’a touché. J’avais surtout envie d’aider les proches. »

V.Lh. – Photo: Iris sud