Les frigos solidaires toujours plus nombreux à Bruxelles: BE COOL lance son guide pratique

Les frigos solidaires se multiplient en Région bruxelloise. Un concept développé pour la première fois en Allemagne en 2012, arrivé à Bruxelles (Schaerbeek) un an plus tard. Aujourd’hui, la Capitale en compte déjà 7, et 6 autres sont en cours de création. Pour faciliter leur gestion et leur mise en place, BE COOL propose un guide des bonnes pratiques.

Le projet BE COOL, qui vise à faciliter la gestion et la création de Frigos solidaires en région bruxelloise a retracé l’historique du concept depuis son arrivée à Bruxelles, jusqu’à son expansion aux quatre coins du territoire. Un travail qui a permis la création d’un guide en ligne destiné à faciliter la création d’un frigo solidaire.

Répondre à un besoin… et à une tendance!

D’après BE COOL, le succès des frigos solidaires s’explique à la fois par une nécessité de venir en aide aux plus démunis, mais aussi par une tendance relative à la création de lien, d’échange, de partage et de solidarité. Aussi, chacun des frigos peut concevoir son propre fonctionnement. Certains ont réadapté leur système au fur et à mesure, comme c’est le cas à Uccle où les denrées sont distribuées à des heures fixes par le biais de tickets numérotés. Il y a la solidarité, oui, mais aussi la rencontre, comme le souligne BE COOL: “Au-delà d’un lieu de distribution, les frigos solidaires sont désormais des communautés. Un projet de quartier où les voisins mais surtout les commerçants du quartier donnent, se retrouvent, partagent sans compter“.

Un espace convivial, plutôt qu’un lieu de honte

Et pour transformer ce lieu de mendicité en espace de rencontres, certains transforment les dons de légumes abîmés en soupe pour faciliter la consommation de personnes ne disposant pas forcément de cuisine. Les donateurs distribuent alors directement leurs mets faits maison. A l’instar, des coiffeurs de profession ont donné de leur temps pour offrir une coupe à certains bénéficiaires durant les permanences du Free Go d’Uccle. A Schaerbeek, des dons spécifiques ont été octroyés pour les grandes occasions, comme du foie gras et des huîtres pour la Saint-Sylvestre. “Se nourrir est une nécessité, mais le plaisir et le partage doit rester à la disposition de tous” rappelle la plateforme.

Un concept qui ne se cantonne pas aux sans-abris

“Lorsque j’ai décidé de lancer ce projet, j’ai surtout souhaité venir en aide aux hommes et aux femmes qui travaillent, mais qui peinent à boucler leur fin de mois. Comme aux familles monoparentales, et plus généralement à tous ceux qui ont besoin d’aide, et qui n’osent pas demander“, confie Cécile Vainsel, gestionnaire du free go de Woluwe-Saint-Pierre. L’objectif est bien d’offrir une aide quotidienne qui “permette aux personnes d’assumer d’autres types de frais, comme des factures médicales, des activités extrascolaires, etc.”

Un impact environnemental croissant

Enfin, BE COOL rappelle la dimension écologique non-négligeable des frigos solidaires. “Les problèmes environnementaux sont plus que jamais au cœur de l’actualité. Partout en Belgique, les habitants se mobilisent pour insister sur l’urgence de mettre en place des solutions. Avec 345 kilos d’aliments gaspillés par personne et par an en Belgique, il y a une nécessité de récolter ces denrées alimentaires avant qu’elles ne soient jetées.”

BE COOL: un guide des bonnes pratiques

Depuis septembre 2018, et au vu du nombre toujours croissant de frigos solidaires, BE COOL a mis en place une stratégie de collecte d’informations et d’entretien avec les 7 frigos solidaires de la région bruxelloise pour constituer un guide pratique facilitant la création et la gestion des frigos solidaires à Bruxelles.

La rédaction