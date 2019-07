Les étudiants se préparent déjà pour la deuxième session avec les blocus assistés

De nombreux étudiants sont déjà de retour en classe pour préparer leurs examens en seconde session.

Afin de préparer ces examens, certains étudiants préconisent notamment les blocus assistés, ces séances d’études proposées notamment par l’ULB. Elles permettent aux étudiants de bénéficier du soutien d’élèves-assistants, avec en prime des bons conseils pour assurer leur bien-être et leur confiance en vue de la deuxième session.

Ces ateliers et cours, d’une durée de deux semaines, coûtent 50 euros, et sont adaptés à toutes les facultés. Et l’ULB souhaite instituer un système de bourses pour permettre à chacun de participer à ces cours dès l’été prochain.

■ Reportage de Sabine Ringelheim, Margot Houget et Charles Carpreau.