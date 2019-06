Les concentrations d’ozone sont en baisse ce dimanche, la phase d’avertissement sera levée lundi

Le risque de dépassement du seuil d’information européen de 180 microgrammes d’ozone par mètre cube est moins important dimanche, grâce à des températures plus basses que la veille, indique CELINE, la Cellule interrégionale de l’environnement.

Ce samedi 29 juin, des concentrations d’ozone élevées ont été enregistrées avec un seuil d’information européen de 180 µg/m3 dépassé dans trois stations de mesure au nord du pays.

A partir de lundi, il fera moins chaud avec des températures maximales de 23° sur le centre du pays, les concentrations en ozone resteront normales pour cette période de l’année, précise encore CELINE. La phase d’avertissement du plan forte chaleur et pics d’ozone, activée le 21 juin dernier, sera désactivée dès lundi 1er juillet, annonce CELINE.

Ciel nuageux ce dimanche

Dimanche, le ciel sera peu à partiellement nuageux, annonce l’Institut royal météorologique (IRM). Le temps restera généralement sec avec des maxima entre 25° et 29° dans le centre. A la côte, il fera beaucoup plus frais avec des températures de l’ordre de 22°. En Lorraine belge, le mercure atteindra encore des valeurs de 29° ou 30°. Le vent sera modéré d’ouest à nord-ouest.

Durant la nuit de dimanche à lundi, le temps sera sec et d’abord peu nuageux. Plus tard, quelques nuages pourraient atteindre la Belgique à partir de l’ouest. Dans l’extrême sud du pays, des champs nuageux plus nombreux pourraient persister et une averse ne sera pas exclue. Les minima seront compris entre 12° en Hautes-Fagnes et 16° à la côte. Le vent sera faible à modéré, et à la côte modéré, de secteur sud-ouest.

Lundi, le ciel sera changeant, avec un faible risque d’une averse sur le sud-est du pays. Ailleurs, le temps restera généralement sec. Les maxima se situeront entre 19° à la côte et 24° en Campine et Lorraine Belge, sous un vent modéré d’ouest virant au secteur nord-ouest.

L'air du temps – BX1 La canicule se fait particulièrement sentir aujourd'hui avec beaucoup de soleil et de chaleur. 😲🌡 Demain sera dans la même veine avec quelques degrés en moins, surtout à la côte, et un vent modéré, mais l'ambiance restera plus qu'estivale ! ☀ Publiée par L'air du temps – BX1 sur Samedi 29 juin 2019

Belga