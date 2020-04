Les collectes des sacs jaunes et bleus reviennent presque à la normale

Depuis ce lundi, les collectes des sacs jaunes et bleus ont repris dans certaines communes de la capitale malgré un taux d’absentéisme qui reste élevé parmi le personnel de Bruxelles Propreté. Entre 15 et 20% des personnes ne se présentent pas au travail.

Difficile dès lors d’organiser des collectes de déchets comme à l’ordinaire. Pour reprendre celles des sacs bleus et jaunes, Bruxelles Propreté a demandé la participation du personnel qui habituellement nettoie les voiries. Une décision qui a fait bondir le SLFP. Selon le syndicat, le personnel de voirie n’est pas formé pour les collectes avec les camions et risque donc des accidents.

“Nous n’allons évidemment pas demander aux personnes en fin de carrière qui ne peuvent plus porter de charges lourdes de faire les tournées, commente Etienne Cornesse, porte-parole de Bruxelles Propreté. Le personnel a été jugé apte pour les collectes et il a reçu une petite formation. En plus, comme ils iront moins vite, le risque d’accident est réduit. Notre but n’est ni de les épuiser ni d’avoir des accidents. Notre personnel fait un travail remarquable dans des conditions difficiles.”

Des collectes différentes selon les communes

Cependant, si les collectes des sacs jaunes et bleus peuvent reprendre, le ramassage sera différent selon les communes. Ainsi, ce lundi, à Uccle, Forest, Ganshoren,Koekelberg, Jette et les deux Woluwe, sacs bleus et jaunes ont été ramassés séparément.

Ce mercredi, dans les communes de Schaerbeek, Saint-Josse, Etterbeek, Watermael-Boitsfort et Auderghem,les sacs jaunes seront collectés séparément mais pas les sacs bleus qui seront incinérés avec les blancs.

Enfin, à Molenbeek, Anderlecht, Ixelles, Saint-Gilles, Berchem, Evere et la Ville de Bruxelles, tous les sacs sont mis dans la même benne.

“Parfois, les sacs ne seront collectés que l’après-midi. Il ne faut pas s’inquiéter, précise Etienne Cornesse. Nous sommes entre deux objectifs: celui du tri et celui de la propreté publique. Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir des sacs sur les trottoirs trop longtemps et nous ne pouvons demander aux Bruxellois de garder de nombreuses poubelles chez eux. Après, nous devons aussi organiser les collectes le matin même en fonction des absents. C’est tendu mais nous faisons tout dans le respect de la sécurité de nos travailleurs.”

